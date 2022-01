Furto all’interno di un mattatoio: i carabinieri arrestano due pastori (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Nel tardo pomeriggio di ieri, militari della Stazione carabinieri di Arpaia, a conclusione di intensa attività investigativa, hanno tratto in arresto due persone per “Furto aggravato in concorso”. Nel dettaglio, a seguito di segnalazione telefonica pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia carabinieri di Montesarchio da parte di un cittadino, il quale riferiva di sentir provenire dei strani rumori dall’interno di un impianto di macellazione privato di Bonea, una pattuglia della Stazione carabinieri di Arpaia sorprendeva nella flagranza di reato tre individui nell’atto di asportare materiale di vario tipo, quali: cavi di rame, sterilizzatori, monitor di personal computer e del sistema di videosorveglianza, ganci d’acciaio, transpallet ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiMontesarchio (Bn) – Nel tardo pomeriggio di ieri, militari della Stazionedi Arpaia, a conclusione di intensa attività investigativa, hanno tratto in arresto due persone per “aggravato in concorso”. Nel dettaglio, a seguito di segnalazione telefonica pervenuta alla Centrale Operativa del Comando Compagniadi Montesarchio da parte di un cittadino, il quale riferiva di sentir provenire dei strani rumori ddi un impianto di macellazione privato di Bonea, una pattuglia della Stazionedi Arpaia sorprendeva nella flagranza di reato tre individui nell’atto di asportare materiale di vario tipo, quali: cavi di rame, sterilizzatori, monitor di personal computer e del sistema di videosorveglianza, ganci d’acciaio, transpallet ...

