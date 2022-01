“Forse non basta più”, il nuovo singolo di Stefano Ardenghi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) foto di Manuel BoveBERGAMO – Dal 21 gennaio è in radio tratto da “La Consapevolezza”, già in digitale. Una classica ballata cantautorale con un lungo crescendo orchestrale nel finale. Il brano è una sorta di monito per cercare di permettere una vera e propria presa di coscienza collettiva che possa far riemergere quel futuro “criptato”, visibile solo a pochi; un futuro negato per certi versi e che, per alcuni, è già alle spalle. La speranza, però, che emerge in numerose singole “coscienze mute”, è il motore di questo paese che, nonostante tutto, resiste, quotidianamente resiliente… ma basterà da sola a cambiare le cose? “Penso che questo brano – afferma Stefano Ardenghi – scritto in tempi non sospetti, rappresenti al meglio il periodo che stiamo vivendo. La pandemia ha enfatizzato certi concetti espressi nel testo che descrivono la situazione di una ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) foto di Manuel BoveBERGAMO – Dal 21 gennaio è in radio tratto da “La Consapevolezza”, già in digitale. Una classica ballata cantautorale con un lungo crescendo orchestrale nel finale. Il brano è una sorta di monito per cercare di permettere una vera e propria presa di coscienza collettiva che possa far riemergere quel futuro “criptato”, visibile solo a pochi; un futuro negato per certi versi e che, per alcuni, è già alle spalle. La speranza, però, che emerge in numerose singole “coscienze mute”, è il motore di questo paese che, nonostante tutto, resiste, quotidianamente resiliente… ma basterà da sola a cambiare le cose? “Penso che questo brano – afferma– scritto in tempi non sospetti, rappresenti al meglio il periodo che stiamo vivendo. La pandemia ha enfatizzato certi concetti espressi nel testo che descrivono la situazione di una ...

