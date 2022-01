Ferrari livrea | i primi indizi sulla monoposto

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nella presentazione del nuovo partner commerciale Ceva Logistics, non è passata inosservata la nuovadellache naturalmente sarà diversa dalla scorsa stagione. Il cavallino rampante si sta muovendo per lo sviluppo della nuovache dovrà rispettare il nuovo regolamento. Lasarà presentata il 17 Febbraio in cui si potrà visionare tutti i suoi dettagli tecnici. Charles Leclerc e Carlos Sainz sono impazienti d provare la nuova auto per iniziare a scrivere gli obiettivi della nuova stagione che si appresta a entrare nel vivo. Mercedes: il possibile ritiro di Hamilton spaventa i tifosi: quali sono le novità?dellaper il 2022 sono trapelati alcuni ...

nataliamassena2 : RT @SalaStampRacing: ???? Ferrari nuovo sponsor CEVA Logistics. Azienda leader nel settore della logistica internazionale, si occuperà pro… - FormulaPassion : Nella presentazione del nuovo partner commerciale Ceva Logistics, non è passato inosservato il nuovo schema di spon… - AlessandroSala1 : RT @SalaStampRacing: ???? Ferrari nuovo sponsor CEVA Logistics. Azienda leader nel settore della logistica internazionale, si occuperà pro… - FulvioVigilante : RT @SalaStampRacing: ???? Ferrari nuovo sponsor CEVA Logistics. Azienda leader nel settore della logistica internazionale, si occuperà pro… - SalaStampRacing : ???? Ferrari nuovo sponsor CEVA Logistics. Azienda leader nel settore della logistica internazionale, si occuperà… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari livrea

FormulaPassion.it

Sullaper il 2022 sono trapelati alcuni spifferi, ma nulla di ufficiale e probabilmente niente di certo si saprà prima dello svelamento ufficiale della nuova vettura, previsto per l'evento ...... durante la 24 Ore, saranno affiancati da Giorgio Sernagiotto e Antonio Fuoco sulla488 GT3 Evo 2020 n. 47, per l'occasione impreziosita da unablu brillante. Lacorte quinto in ...Tre team Ferrari hanno superato senza incidenti la gara di qualificazione di 100 minuti tenutasi domenica, che ha definito le posizioni di partenza in vista della 24 Ore di Daytona, in programma quest ...Le ultimissime notizie e novità sulla nuova Ferrari F1 2022 che sarà presentata il 17 febbraio e farà il suo debutto in pista qualche giorno dopo.