marvanter : la burla il mccronaz che mi chiama ora, una settimana dopo dalla chiamata che aspettavo, per dirmi che il colloquio… - bincenzino : RT @joost700: @repubblica Ottimi i vax, ottimo questo governicchio da burla, fenomenale il GP. Intanto su The Lancet...(sono incantati dall… - joost700 : @repubblica Ottimi i vax, ottimo questo governicchio da burla, fenomenale il GP. Intanto su The Lancet...(sono inca… - Mirkosway74 : @f_burla Dalla periferia romana è tutto... - leaonel_messi : @Ludo281D Amico mio, Grazie per avermi fatto morir dal ridere facendoti trascinare dalle mie puttanate Per avermi…

Ultime Notizie dalla rete : Dalla burla Quirinale: e un grande elettore scrisse 'scheda bianca' Nei giorni scorsi, a mò di burla sui social in relazione alla scelta di Pd e M5S di lasciare bianca la scheda, era girato un fotomontaggio di uno dei moduli autenticati dalla firma del segretario ...

Dalla burla alla realtà: qualcuno scrive "Scheda Bianca" Impossibile risalire all'autore della burla, se di questo si tratta. Quella scheda è stata ... che mostra un modulo autotenticato dalla firma del segretario generale della Camera utilizzati per la ...

Dalla burla alla realtà: qualcuno scrive "Scheda Bianca" il Giornale Da Al Bano a Rocco Siffredi: i nomi proposti per il Quirinale sono uno schiaffo a tutti i cittadini italiani Corsa al Quirinale: i nomi assurdi comparsi sulle schede agli scrutini non fanno ridere nessuno, sono una mancanza di rispetto per gli italiani che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici di sem ...

