Come sta la Principessa Charlene? Continua il mistero dopo un triste compleanno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A quanto pare la Principessa Charlene di Monaco ha trascorso il suo compleanno da sola, dato che al momento è ancora ricoverata in una struttura in Svizzera. Ieri la Principessa ha compiuto 44 anni e per l’occasione ha condiviso una serie di foto, incluso uno scatto del marito, il Principe Alberto, e i loro gemelli di sette anni Jacques e Gabriella. Il video contenenti le foto è stato inizialmente pubblicato dall’organizzazione di beneficienza ‘Princess Charlene Foundation’. L’ex nuotatrice olimpionica ha trascorso l’ennesimo evento lontana dalla famiglia, dopo essersi assentata anche al compleanno dei gemelli e per le festività natalizie. Charlene è stata ricoverata in una struttura -al momento rimasta anonima- a Novembre, pochi ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) A quanto pare ladi Monaco ha trascorso il suoda sola, dato che al momento è ancora ricoverata in una struttura in Svizzera. Ieri laha compiuto 44 anni e per l’occasione ha condiviso una serie di foto, incluso uno scatto del marito, il Principe Alberto, e i loro gemelli di sette anni Jacques e Gabriella. Il video contenenti le foto è stato inizialmente pubblicato dall’organizzazione di beneficienza ‘PrincessFoundation’. L’ex nuotatrice olimpionica ha trascorso l’ennesimo evento lontana dalla famiglia,essersi assentata anche aldei gemelli e per le festività natalizie.è stata ricoverata in una struttura -al momento rimasta anonima- a Novembre, pochi ...

Advertising

GassmanGassmann : …ma sta cosa de questi coi pallottolieri che stanno lì per giorni a votà scheda bianca perché nun sanno che fa, in… - GianlucaVasto : Tanto di cappello a @GiuseppeConteIT per come sta conducendo le trattative. Davvero bravo, tocca di fioretto come f… - lucianonobili : «Una ipotesi è in campo: #Draghi al Quirinale con un accordo politico. L'altra no. L'idea di perdere Draghi anche c… - chermaupas : @aquiIoni bene come devo sta? - afiresign_ : @Dreambig51234 La sta facendo da giorni perché è da giorni che sente e vede quando lei non possa dire o fare nulla… -