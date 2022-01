Centrodestra tenga la schiena dritta | non deve vincere per forza Draghi e il Pd

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Non sta scritto da nessuna parte che alla fineMarioe con lui il Pd che tanto lo sostiene nelle sue mire per il Quirinale: ilda domani può imporsi ed essere decisivo. Si fa un gran parlare (spesso a sproposito) di quale nome di Lega-FdI-FI potrebbe andare bene al centrosinistra: ma dove sta scritto che pure stavolta devono decidere i compagni? Al contrario, stavolta ilha un’occasione storica dopo che per decenni il presidente della Repubblica è stato imposto dal centrosinistra. Lega, Fratelli d’Italia eItalia hanno anzi il dovere di lottare, nella battaglia per il Colle. Perché il Pd continua imperterrito a dire no a qualsiasi nome proposto dal, continua a minacciare che senza un ...

E quella è una casella che ilvuole opzionare il che lega le mani ai grandi elettori ... in mood rosicone: se l'Italia ha avuto una fetta più grossa di noi adesso l'Italia sil'uomo ...Leggi Anche Ilporge la rosa (finta), si tiene la "spina" Casellati Questa è una prima,... per convergere su una ipotesi per il Quirinale e un patto di legislatura chedentro almeno ...(askanews) – “E’ l’indice che il centrodestra non vuole più votare scheda bianca ... Non è facile, è una scelta che dura 7 anni. Va fatta tenendo conto di tutti gli aspetti”. Così Guido Crosetto, che ...Il senatore lucchese tuttavia non esclude che al Colle possa andare un candidato con una cultura politica di centrodestra. La nostra intervista ...