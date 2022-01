Australian Open: a Sinner non riesce l'impresa, Tsitsipras lo batte 3 a 0 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si ferma la corsa di Jannik Sinner agli Australian Open: ancora troppa la differenza tra il 20enne italiano e il greco numero 4 al mondo Tsitsipras che lo batte per tre set a zero: 6 - 3 6 - 4 6 - 2 e ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si ferma la corsa di Jannikagli: ancora troppa la differenza tra il 20enne italiano e il greco numero 4 al mondoche loper tre set a zero: 6 - 3 6 - 4 6 - 2 e ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - FiorinoLuca : ITALIAN RECORDMAN ???? ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella STORIA a raggiungere le semifinali agli Austra… - FiorinoLuca : Giocare al meglio dei cinque set è tutta un’altra cosa. ?? @SpazioTennis #AusOpen - SADIComic : Si fa troppo presto in Italia a dare patente di fenomeni vale per #vhlaovic come per #Sinner -