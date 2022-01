Australian Open 2022, termina il sogno di Bolelli/Fognini: Ram/Salisbury in semifinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Simone Bolelli e Fabio Fognini hanno ceduto il passo a Rajeev Ram e Joe Salisbury, nel contesto dei quarti di finale degli Australian Open 2022. La coppia formata dallo statunitense e dal britannico, numero 2 del seeding, ha piegato la resistenza degli azzurri mediante il risultato di 6-3, 6-2; punteggio netto e valido per il passaggio in semifinale sul cemento outdoor di Melbourne. Prestazione superlativa dei favoriti Ram/Salisbury, a discapito del duo italiano recentemente tornato insieme dopo la gloria degli anni precedenti; avendo sconfitto in serie avversari del calibro di Dodig/Melo e Murray/Soares, i talenti nostrani avevano fatto sperare l’Italia intera verso un remake del trionfo datato 2015. L’americano e il britannico, però, hanno ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Simonee Fabiohanno ceduto il passo a Rajeev Ram e Joe, nel contesto dei quarti di finale degli. La coppia formata dallo statunitense e dal britannico, numero 2 del seeding, ha piegato la resistenza degli azzurri mediante il risultato di 6-3, 6-2; punteggio netto e valido per il passaggio insul cemento outdoor di Melbourne. Prestazione superlativa dei favoriti Ram/, a discapito del duo italiano recentemente tornato insieme dopo la gloria degli anni precedenti; avendo sconfitto in serie avversari del calibro di Dodig/Melo e Murray/Soares, i talenti nostrani avevano fatto sperare l’Italia intera verso un remake del trionfo datato 2015. L’americano e il britannico, però, hanno ...

