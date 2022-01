Australian Open 2022, decima giornata: troppo Tsitsipas per Sinner, attenzione a Swiatek (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non saranno due i tennisti italiani in semifinale agli Australian Open 2022. Jannik Sinner è stato infatti sconfitto in tre set da Stefanos Tsitsipas ed è uscito di scena ai quarti di finale. L’altoatesino non è dunque riuscito a raggiungere il connazionale Matteo Berrettini, che nella giornata di ieri era stato capace di approdare tra gli ultimi 4 grazie al successo ai danni di Gael Monfils. Poco male per il tennis italiano, che comunque si gode per la prima volta in 117 anni di storia un azzurro in semifinale a Melbourne. Inoltre, c’è poco da recriminare per quanto riguarda il match di Sinner. LE PAROLE DI Sinner HIGHLIGHTS LA CRONACA RIVIVI LA DIRETTA Nonostante partisse favorito, il classe 2001 è stato battuto in tre set piuttosto netti dal ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non saranno due i tennisti italiani in semifinale agli. Jannikè stato infatti sconfitto in tre set da Stefanosed è uscito di scena ai quarti di finale. L’altoatesino non è dunque riuscito a raggiungere il connazionale Matteo Berrettini, che nelladi ieri era stato capace di approdare tra gli ultimi 4 grazie al successo ai danni di Gael Monfils. Poco male per il tennis italiano, che comunque si gode per la prima volta in 117 anni di storia un azzurro in semifinale a Melbourne. Inoltre, c’è poco da recriminare per quanto riguarda il match di. LE PAROLE DIHIGHLIGHTS LA CRONACA RIVIVI LA DIRETTA Nonostante partisse favorito, il classe 2001 è stato battuto in tre set piuttosto netti dal ...

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - FiorinoLuca : ITALIAN RECORDMAN ???? ?? Matteo #Berrettini è il primo italiano nella STORIA a raggiungere le semifinali agli Austra… - sportli26181512 : Australian Open, i risultati di oggi: Medvedev batte Auger in 5 set, è in semifinale: Medvedev in semifinale dopo u… - ToreDeriu : RT @Eurosport_IT: ?? Australian Open ?? Qualificati alle semifinali: ? Nadal ???? ? Berrettini ???? ? Medvedev ???? ? Tsitsipas ???? #EurosportTENN… -