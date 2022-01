Australian Open 2022, Berrettini-Nadal: i bookies favoriscono lo spagnolo (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteo Berrettini si prepara ad affrontare Rafael Nadal nella semifinale della parte alta del tabellone maschile degli Australian Open 2022. L’italiano parte sfavorito secondo i bookmakers. Nelle quote Planetwin365, infatti, una vittoria del venti volte vincitore Slam è data ad 1,52 contro il 2,42 del tennista romano. Nel 2019 agli US Open il maiorchino prevalse in tre set. Un suo 3-0 a Melbourne si gioca a 3,82. Un’altra quota interessante dopo lo scorso match dell’azzurro contro Monfils è quella relativa al 3-2, che pagherebbe addirittura 7,85. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Matteosi prepara ad affrontare Rafaelnella semifinale della parte alta del tabellone maschile degli. L’italiano parte sfavorito secondo i bookmakers. Nelle quote Planetwin365, infatti, una vittoria del venti volte vincitore Slam è data ad 1,52 contro il 2,42 del tennista romano. Nel 2019 agli USil maiorchino prevalse in tre set. Un suo 3-0 a Melbourne si gioca a 3,82. Un’altra quota interessante dopo lo scorso match dell’azzurro contro Monfils è quella relativa al 3-2, che pagherebbe addirittura 7,85. SportFace.

Advertising

ItaliaTeam_it : MATTEOOOOOOOOO BERRETTINIIIIIIIIIIIII! ?? Avanti di due set, Matteo subisce la rimonta di Gael Monfils, reagisce e… - ilpost : Matteo Berrettini si è qualificato alle semifinali degli Australian Open: nessun italiano ci era mai arrivato finora - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS AUSTRALIAN OPEN, BERRETTINI VOLA IN SEMIFINALE Battuto Monfils in 5 set (6-4, 6-4, 3-6, 3-6, 6-2)… - IntiniSarah : RT @GeorgeSpalluto: Mai nessuno prima di lui aveva raggiunto le SEMIFINALI in uno SLAM sul veloce. Mai nessuno prima di lui aveva raggiunt… - WolfWol51131786 : @barbarab1974 A raccattare palle agli australian open -