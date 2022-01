A 23 anni muore da solo in ospedale a Firenze, la Asl: “Imprevedibile arresto cardio-respiratorio” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Un improvviso e Imprevedibile arresto cardio-respiratorio“. Per questo motivo, secondo la Asl Toscana centro, sarebbe morto il ragazzo di 23 anni, deceduto domenica 16 gennaio da solo nel letto dell’ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, e la cui madre ha raccontato di non averlo potuto vedere perché bloccata, a causa delle norme anti-Covid, dai sanitari dell’ospedale. Nella nota diffusa, la Asl fa sapere che i sanitari dell’ospedale San Giovanni di Dio sono “ancora molto provati e turbati per quanto accaduto e trasmettono ai familiari il loro personale cordoglio”. E poi spiega in merito alla morte del ragazzo: “In maniera improvvisa e non prevedibile si è verificato un ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Un improvviso e“. Per questo motivo, secondo la Asl Toscana centro, sarebbe morto il ragazzo di 23, deceduto domenica 16 gennaio danel letto dell’San Giovdi Dio di, e la cui madre ha raccontato di non averlo potuto vedere perché bloccata, a causa delle norme anti-Covid, dai sanitari dell’. Nella nota diffusa, la Asl fa sapere che i sanitari dell’San Giovdi Dio sono “ancora molto provati e turbati per quanto accaduto e trasmettono ai familiari il loro personale cordoglio”. E poi spiega in merito alla morte del ragazzo: “In maniera improvvisa e non prevedibile si è verificato un ...

Advertising

AurelianoStingi : Un ragazzo di 28 anni che muore per una malattia per la quale esiste un vaccino è una tragedia, se quel ragazzo dur… - Agenzia_Ansa : Una donna di 28 anni, positiva al Covid e non vaccinata, è morta nei giorni scorsi al Policlinico Umberto I di Roma… - Agenzia_Ansa : Uno studente di 18 anni è morto in un incidente in un'azienda di Lauzacco (Udine). Era al suo ultimo giorno di stag… - ElCamou : RT @bimperatrice: Ragazzo di 23 anni muore da solo in ospedale. I sanitari ai familiari: “Non potete entrare per via del Covid” https://t.c… - Trikket34 : RT @GeMa7799: Giugliano: improvviso malore, Patty muore a 13 anni.. -