Vlahovic-Juve: minacce apparse su alcuni striscioni (Di martedì 25 gennaio 2022) E dopo Baggio, Bernardeschi e Chiesa ecco Vlahovic. La Fiorentina sembra essere sempre più un bacino da cui attingere per la Juventus. Ma si sa, il rapporto tra i tifosi della Juventus e quelli della Fiorentina non è mai stato idilliaco. Dai tempi del Divin Codino in cui Baggio, dopo gli anni di Firenze, alla prima con la Juventus si rifiutò di tirare un calcio di rigore contro i viola. Uscito dal campo dopo una partita insipida fu oggetto di scherno dell’intero stadio Fiesole. Un tifoso gli gettò la sciarpa e lui la raccolse e se la mise al collo. I fatti si ripetono, anche se, il calcio nostrano non ha nulla a che vedere con il calcio di una volta e la questione Vlahovic sembra un remake di quello che è stato vissuto con Bernardeschi prima e Chiesa poi. L’ira dei tifosi si accanì su entrambi, ... Leggi su zon (Di martedì 25 gennaio 2022) E dopo Baggio, Bernardeschi e Chiesa ecco. La Fiorentina sembra essere sempre più un bacino da cui attingere per lantus. Ma si sa, il rapporto tra i tifosi dellantus e quelli della Fiorentina non è mai stato idilliaco. Dai tempi del Divin Codino in cui Baggio, dopo gli anni di Firenze, alla prima con lantus si rifiutò di tirare un calcio di rigore contro i viola. Uscito dal campo dopo una partita insipida fu oggetto di scherno dell’intero stadio Fiesole. Un tifoso gli gettò la sciarpa e lui la raccolse e se la mise al collo. I fatti si ripetono, anche se, il calcio nostrano non ha nulla a che vedere con il calcio di una volta e la questionesembra un remake di quello che è stato vissuto con Bernardeschi prima e Chiesa poi. L’ira dei tifosi si accanì su entrambi, ...

