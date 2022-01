VIDEO Berrettini-Monfils, Australian Open 2022: highlights e sintesi. L’azzurro vince dopo quasi 4 ore (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteo Berrettini è il primo italiano di tutta la storia del tennis a raggiungere la semifinale agli Australian Open. Lo fa battendo Gael Monfils dopo quasi 4 ore, per 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2. Va a prendersi, molto semplicemente, la storia italiana di questo sport pezzo dopo pezzo. Arriva dove non erano riusciti Giorgio De Stefani, che nel 1935 si prese un triplo 6-0 da Fred Perry, Nicola Pietrangeli, che perse in tre set dal padrone di casa Mal Anderson nel 1957, e infine Cristiano Caratti, che nella clamorosa corsa del 1991 finì per uscire al quinto contro Patrick McEnroe, il fratello del più celebre John. Australian Open 2022, Matteo Berrettini campione vero! Monfils domato al 5° set, e ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) Matteoè il primo italiano di tutta la storia del tennis a raggiungere la semifinale agli. Lo fa battendo Gael4 ore, per 6-4 6-4 3-6 3-6 6-2. Va a prendersi, molto semplicemente, la storia italiana di questo sport pezzopezzo. Arriva dove non erano riusciti Giorgio De Stefani, che nel 1935 si prese un triplo 6-0 da Fred Perry, Nicola Pietrangeli, che perse in tre set dal padrone di casa Mal Anderson nel 1957, e infine Cristiano Caratti, che nella clamorosa corsa del 1991 finì per uscire al quinto contro Patrick McEnroe, il fratello del più celebre John., Matteocampione vero!domato al 5° set, e ...

