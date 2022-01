Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 16:30 (Di martedì 25 gennaio 2022) Viabilità DEL 25 GENNAIO 2022 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A FONTANA DI PAPA TRA VIA CALABRIA E VIA CORIOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER CONSENTIRE LE CELEBRAZIONE DEI VESPRI, CHIUSURA TEMPORANEA DI VIALE SAN PAOLO, DEVIAZIONE TEMPORANEA DELLA LINEA S 15 DIREZIONE PIRAMIDE RICORDIAMO CHE PER ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022)DEL 25 GENNAIOORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA UN SALUTO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE ARDEATINA ENINA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 SI STA IN CODA ALTEZZA PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STRADA REGIONALE NETTUNENSE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO A FONTANA DI PAPA TRA VIA CALABRIA E VIA CORIOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA SI RALLENTA IN VIA APPIA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI PER IL TRASPORTO PUBBLICO PER CONSENTIRE LE CELEBRAZIONE DEI VESPRI, CHIUSURA TEMPORANEA DI VIALE SAN PAOLO, DEVIAZIONE TEMPORANEA DELLA LINEA S 15 DIREZIONE PIRAMIDE RICORDIAMO CHE PER ...

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Lavori notturni, tra le 22 e le 6, per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di vi… - tamicheA1 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Lavori in via del Fuoco Sacro, possibili rallentamenti per la linea di bus 059, che salta la fermata num… - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori in via del Fuoco Sacro, possibili rallentamenti per la linea di bus 059, che salta la fermata numero 72011. - romamobilita : #Roma #viabilità Portuense, lavori a largo di Santa Silvia. La linea bus 44 non raggiunge il capolinea di via Monta… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 11:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #25-01-2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Verso l'approvazione definitiva della Variante n.4 RU - Esselunga di viale Roma Dette Conferenze hanno ritenuto la Variante conforme al PIT/PPR con le due seguenti prescrizioni relative al verde: nella riqualificazione della viabilità lungo viale Roma l'abbattimento di piante ...

Entro l'anno l'appalto per la superstrada A26 - Gattinara - Biella ...con l'amico presidente Botta " interviene Paolo Tiramani " e contestualmente lavorerò a Roma ... Nei prossimi giorni l'assessore alla viabilità della Provincia di Vercelli, Camandona, incontrerà invece l'...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-01-2022 ore 09:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews Dette Conferenze hanno ritenuto la Variante conforme al PIT/PPR con le due seguenti prescrizioni relative al verde: nella riqualificazione dellalungo vialel'abbattimento di piante ......con l'amico presidente Botta " interviene Paolo Tiramani " e contestualmente lavorerò a... Nei prossimi giorni l'assessore alladella Provincia di Vercelli, Camandona, incontrerà invece l'...