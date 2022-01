Uomini e Donne | Samantha Curcio operata al seno | “Avevo dei problemi”

Leggi su dailynews24

(Di martedì 25 gennaio 2022)l’abbiamo conosciuta durante la scorsa edizione di, quando si presentò come tronista. I suoi fan si sono spaventati molto in queste ore poiché hanno notato l’assenza della donna sui social. Tornata online, l’ex tronista ha spiegato i motivi di tale assenza, vediamo. Ricoverata in ospedale Qualche giorno fa, la donna L'articolo