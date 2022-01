Ultime Notizie Roma del 25-01-2022 ore 10:10 (Di martedì 25 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il primo lo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica si conclude con una fumata nera a farla da padrone sono state le schede bianche complessivamente 172 ma sulla carta dovevano essere circa 200 di più i grandi elettori sono riconvocati a Montecitorio oggi pomeriggio alle ore 15 per la seconda votazione anche nello scrutinio di oggi per leggere il capo dello Stato il forum dei due terzi dei votanti Cambiamo argomento andiamo all’estero una giornata di tensione sulla questione Ucraina il presidente volo Mir Denise mi ha convocato una riunione urgente del consiglio di sicurezza e difesa di fronte a minacce interne ed esterne tu rivedendo in un comunicato successivo alla sua disponibilità Alla diplomazia i negoziati per ridurre la tensione nell’est del paese ... Leggi su romadailynews (Di martedì 25 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il primo lo scrutinio per l’elezione del Presidente della Repubblica si conclude con una fumata nera a farla da padrone sono state le schede bianche complessivamente 172 ma sulla carta dovevano essere circa 200 di più i grandi elettori sono riconvocati a Montecitorio oggi pomeriggio alle ore 15 per la seconda votazione anche nello scrutinio di oggi per leggere il capo dello Stato il forum dei due terzi dei votanti Cambiamo argomento andiamo all’estero una giornata di tensione sulla questione Ucraina il presidente volo Mir Denise mi ha convocato una riunione urgente del consiglio di sicurezza e difesa di fronte a minacce interne ed esterne tu rivedendo in un comunicato successivo alla sua disponibilità Alla diplomazia i negoziati per ridurre la tensione nell’est del paese ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid: in Francia record di morti quotidiani in ospedale Secondo le cifre pubblicate ieri da Santé Publique France, sono 108.481 le persone risultate positive ai test anti - Covid nelle ultime 24 ore. La Francia è attualmente il Paese d'Europa, escludendo ...

Ucraina e Russia, quali conseguenze da una guerra? Il rischio di un'escalation mondiale dalla Cina a Taiwan Grandi manovre militari a est, mentre sale la tensione legata a una possibile invasione della in . L' corre ai ripari temendo possibili rappresaglie nelle forniture di gas già sotto il livello di ...

Covid, news. Bollettino: 352 morti. Terapie intensive stabili, in aumento i ricoveri Sky Tg24 Coronavirus, in Ticino 1'109 contagi e 2 morti in 24 ore Rispetto a ieri, si sono registrati 84 casi positivi in meno. Cala il numero di ricoveri. Due i decessi in 24 ore BELLINZONA – Nelle ultime 24 ore in Ticino si sono registrati 1'109 nuovi contagi da ...

Bernal operato con successo, in terapia intensiva in Colombia Il campione della Ineos si é scontrato ieri in allenamento con un autobus BOGOTÀ (COLOMBIA) (ITALPRESS) - Poche ore dopo il grave incidente occorsogli in allenamento in Colombia, Egan Bernal é stato ...

