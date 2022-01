Sophia Bush: "Joshua Jackson ha messo in guardia il cast di One Tree Hill sulle storie con le co-star" (Di martedì 25 gennaio 2022) Joshua Jackson ha messo in guardia l'intero cast di One Tree Hill a proposito dell'avere delle relazioni con le proprie co-star, secondo quanto rivelato da Sophia Bush. Sophia Bush ha recentemente parlato di quando Joshua Jackson ha dato un utilissimo consiglio all'intero cast di One Tree Hill, celebre serie televisiva statunitense creata da Mark Schwahn, a proposito delle storie d'amore con le co-star. "Ricordo che eravamo ancora ragazzi, Josh aveva ancora una casa a Wilmington anche se le riprese di Dawson's Creek erano terminate: Bevemmo una birra insieme e lui disse ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022)hainl'interodi Onea proposito dell'avere delle relazioni con le proprie co-, secondo quanto rivelato daha recentemente parlato di quandoha dato un utilissimo consiglio all'interodi One, celebre serie televisiva statunitense creata da Mark Schwahn, a proposito delled'amore con le co-. "Ricordo che eravamo ancora ragazzi, Josh aveva ancora una casa a Wilmington anche se le riprese di Dawson's Creek erano terminate: Bevemmo una birra insieme e lui disse ...

