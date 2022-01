Sofia Goggia non sarà la portabandiera, sarà in Cina l’8 (Di martedì 25 gennaio 2022) Sofia Goggia non sarà la portabandiera dell`Italia durante la Cerimonia d`Apertura dei Giochi Olimpici di Pechino, prevista venerdì 4 febbraio. Dopo l`infortunio di domenica durante il superG di Cortina, nella quale l`olimpionica si è procurata una lesione parziale al crociato del ginocchio sinistro, con piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo-tendinea, ci si è resi conto che l`unica possibilità di vederla gareggiare nella discesa del 15 febbraio sarà proseguire in Italia sia la riabilitazione, sia il ritorno sulla neve.Probabile che la campionessa bergamasca arrivi in Cina verso l`8 febbraio, in modo da avere qualche giorno a disposizione per ambientarsi - e magari gareggiare nel superG dell`11 - in vista della prima prova di discesa, in ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 25 gennaio 2022)nonladell`Italia durante la Cerimonia d`Apertura dei Giochi Olimpici di Pechino, prevista venerdì 4 febbraio. Dopo l`infortunio di domenica durante il superG di Cortina, nella quale l`olimpionica si è procurata una lesione parziale al crociato del ginocchio sinistro, con piccola frattura del perone e una sofferenza muscolo-tendinea, ci si è resi conto che l`unica possibilità di vederla gareggiare nella discesa del 15 febbraioproseguire in Italia sia la riabilitazione, sia il ritorno sulla neve.Probabile che la campionessa bergamasca arrivi inverso l`8 febbraio, in modo da avere qualche giorno a disposizione per ambientarsi - e magari gareggiare nel superG dell`11 - in vista della prima prova di discesa, in ...

