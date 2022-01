Salernitana | ufficiale | preso Mazzocchi dal Venezia

(Di martedì 25 gennaio 2022) . Nuovo colpo per i granata di Colantuono Laufficializza Pasqualein prestito con obbligo di riscatto dal. Arriva per fare l’esterno a destra. IL COMUNICATO – L’U.S.1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con ilF.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive del difensore classe ’95 Pasquale. Il calciatore indosserà la maglia numero 30. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pasquale Mazzocchi è un nuovo calciatore della Salernitana: il terzino arriva dal Venezia in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive.