Roma, entra in un'auto parcheggiata e sfonda il quadro per rubarla (Di martedì 25 gennaio 2022) Roma. Era riuscito ad entrare all'interno di un'auto regolarmente parcheggiata. Una volta dentro, messosi comodo, ha rimosso il quadro ed ha iniziato a scoperchiare i fili elettrici. C'era quasi riuscito, mancava poco. Purtroppo per lui, i Carabinieri hanno notato quei movimenti rocamboleschi all'interno della vettura e si sono avvicinati. Quando gli si sono fatti vicino, hanno trovato l'uomo che armeggiava sotto il volante, nel tentativo di avviare il motore mediante attivazione dei fili elettrici. Ovviamene, dopo averne divelto e danneggiato il relativo quadro. Leggi anche: Roma, lancia sampietrini contro un negozio e sfonda la vetrina: fermato 47enne Tentato furto di automobile a Roma Il fatto è accaduto in via Prenestina, in zona ...

