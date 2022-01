Renzi sul Quirinale | “Salvini ha l’asso ma rischia di fare la fine di Bersani”

(Di martedì 25 gennaio 2022) ROMA –sulusa parole molto chiare: “Quello che hain mano e deve scegliere quando calarlo si chiama Matteoe ha quattro ipotesi: insistere sul nome di centrodestra ma se non passa fa ladi, la seconda è cercare un nome fuori dal giro, nella società civile, la L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un 2019 incredibile per la politica Vertice sulla prescrizione il 9 gennaio Nicola Zingaretti scioglie il Pd? Zingaretti commenta l’esito del votocommenta le parole di Conteparla del nuovo ponte di Genova: “Giustizia per le vittime”

Ultime Notizie dalla rete : Renzi sul

...messotavolo nel corso dell'incontro che c'è stato tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte). La candidatura è stata subito stoppata da Pd e Iv dopo alcuni contatti tra Enrico Letta e Matteo. ...... stallo Draghi I PARTITI TRATTANOQUIRINALE " Quello che ha l'asso in mano per chiudere questa partita si chiama Matteo Salvini e deve scegliere quando calarlo ": lo ha detto Matteo...“Sono assolutamente fiducioso e soddisfatto”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini uscendo da Montecitorio. “Spero di chiudere entro questa settimana con soddisfazione di tutti o di tanti sul Qui ...'Non perdiamo altro tempo'. Il Mattarella bis è un'ipotesi 'non praticabile, come ha perfettamente spiegato lo stesso Mattarella. Dunque Renzi lancia 'un appello alla serietà: non perdiamo altro tempo ...