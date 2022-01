Rafa il guerriero: lotta 4 ore, supera Shapovalov al 5° e conquista la semifinale (Di martedì 25 gennaio 2022) Rafael Nadal è il primo semifinalista dell'Open d'Australia. Lo spagnolo ha avuto bisogno di 4 ore e 8 minuti per demolire la resistenza del canadese Denis Shapovalov, superato per 6 - 3 6 - 4 4 - 6 3 ... Leggi su gazzetta (Di martedì 25 gennaio 2022)el Nadal è il primo semifinalista dell'Open d'Australia. Lo spagnolo ha avuto bisogno di 4 ore e 8 minuti per demolire la resistenza del canadese Denisto per 6 - 3 6 - 4 4 - 6 3 ...

Advertising

angelomangiante : Guerriero infinito #Nadal. Shapovalov aveva vinto 3° e 4° set in modo divino. Nadal era pieno di vesciche, rughe e… - carlo24 : RT @angelomangiante: Guerriero infinito #Nadal. Shapovalov aveva vinto 3° e 4° set in modo divino. Nadal era pieno di vesciche, rughe e sta… - mikemegnon : RT @angelomangiante: Guerriero infinito #Nadal. Shapovalov aveva vinto 3° e 4° set in modo divino. Nadal era pieno di vesciche, rughe e sta… - Preteddu8 : RT @angelomangiante: Guerriero infinito #Nadal. Shapovalov aveva vinto 3° e 4° set in modo divino. Nadal era pieno di vesciche, rughe e sta… - manamoli95 : RT @angelomangiante: Guerriero infinito #Nadal. Shapovalov aveva vinto 3° e 4° set in modo divino. Nadal era pieno di vesciche, rughe e sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Rafa guerriero Rafa il guerriero: lotta 4 ore, supera Shapovalov al 5° e conquista la semifinale Nel quinto game è Shapovalov a scivolare sotto 0 - 30, graziato poi da un passante di dritto di Rafa che si ferma sul nastro. Rafa fa sempre più fatica a tenere i turni di battuta e nel sesto game ...

Lo showman Monfils diventa concreto e avanza verso? Matteo ... sta brillando come protagonista agli Australian Open: battendo in tre set il guerriero cileno ... PUMA LA MONF Rafa Nadal l'ha sempre chiamato Puma, con sincera ammirazione, lui, Gael, ha forse sepolto ...

Rafa il guerriero: lotta 4 ore, supera Shapovalov al 5° e conquista la semifinale La Gazzetta dello Sport Djokovic, il campione che non riesce proprio a farsi amare “Pace e amore”. Nel novembre del 2016 Novak Djokovic, l’uomo forte del tennis, quello che ha contrastato e scalzato i mitici Roger Federer e Rafa Nadal dal trono del tennis, ...

Nel quinto game è Shapovalov a scivolare sotto 0 - 30, graziato poi da un passante di dritto diche si ferma sul nastro.fa sempre più fatica a tenere i turni di battuta e nel sesto game ...... sta brillando come protagonista agli Australian Open: battendo in tre set ilcileno ... PUMA LA MONFNadal l'ha sempre chiamato Puma, con sincera ammirazione, lui, Gael, ha forse sepolto ...“Pace e amore”. Nel novembre del 2016 Novak Djokovic, l’uomo forte del tennis, quello che ha contrastato e scalzato i mitici Roger Federer e Rafa Nadal dal trono del tennis, ...