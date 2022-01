Quirinale, secondo voto: Mattarella e Maddalena i più votati (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono il presidente Sergio Mattarella e l'ex giudice Paolo Maddalena i più votati della seconda giornata di votazioni per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Aumentano i voti ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 25 gennaio 2022) Sono il presidente Sergioe l'ex giudice Paoloi piùdella seconda giornata di votazioni per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Aumentano i voti ...

you_trend : ?? Fumata nera anche per il secondo scrutinio dell'elezione del Presidente della Repubblica #Quirinale #MaratonaYouTrend - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Al via la diretta della seconda votazione per l'elezione del presidente della Repubblica… - CarloCalenda : Quirinale. Atto primo scena prima: dichiarazioni vaghe tese a sottolineare profondo senso di responsabilità: voglia… - lucianoghelfi : Fumata nera anche nello secondo scrutinio per il #Quirinale. #Bianche 527, poi tanti voti in libertà: #Maddalena 40… - laurivirgola : RT @Iperbole_: La destra propone 3 nomi per il #Quirinale: #LetiziaMoratti, #MarcelloPera, #CarloNordio. La prima voleva distribuire i vac… -