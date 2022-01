Quirinale | Monti | meglio buonsenso che rapidità nella scelta

(Di martedì 25 gennaio 2022) "Credo che la bontà di una soluzione in una materia così importante e il formarsi di un consenso ampio siano più importanti di 24 - 48 ore. C'è sempre un momento in cui ilprevale e l'...

Advertising

SimoneAlliva : #Quirinale: nel #Pd, si ragiona su #Riccardi fondatore della Comunità di Sant'Egidio. Ha ricoperto la carica di min… - pirata_21 : Quella di Monti potrebbe essere una figura buona. Provo con mio figlio quando fa i capricci e vi faccio sapere. #Quirinale #Quirinale22 - fisco24_info : Quirinale 2022, al via secondo scrutinio: (Adnkronos) - Quorum a 673. Anche oggi al voto i senatori a vita Cattaneo… - venis_77 : @Nihal884 Queste le dichiarazioni di Toninelli - TV7Benevento : **Quirinale: anche oggi al voto i senatori a vita Cattaneo, Monti, Piano e Segre**... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Monti

askanews

Nell'auspicare la rapidità che tuti desideriamo - conclude- chiediamoci anche che cosa possa essere messo in palio con una aspettativa di soluzioni e tempi brevi e che cosa richiederebbe tempi ...... Elena Cattaneo, Mario, Renzo Piano e Liliana Segre. Assenti Giorgio Napolitano e Carlo ... alla seconda votazione per il. 15.03 Al via nell'Aula di Montecitorio la seconda votazione del ...Roma, 25 gen. (askanews) - 'Credo che la bontà di una soluzione in una materia così importante e il formarsi di un consenso ampio siano ...Dunque ognuno difende la sua idea che si concretizza in un nome diverso da quello proposto dagli altri. L’unica vera alternativa potrebbe essere Andrea Riccardi, il fondatore della comunità Sant’Egidi ...