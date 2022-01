Quirinale | la vergogna delle schede bianche a reti unificate

Leggi su tvzoom

(Di martedì 25 gennaio 2022) Con questi politici e questi giornalisti non c’è futuro per l’Italia La peggiore classe politica della storia repubblicana raccontata dalla peggiore classe giornalistica di sempre. Questo è quello che è andato in onda ieri adurante la farsa della prima votazione per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica italiana. Già, perché dopo due anni di pandemia, che ha messo letteralmente messo in ginocchio il Paese, i 1.009 grandi elettori hanno pensato bene di trastullarsi con liturgie e tatticismi figli d’altri tempi. Hanno giocato, sulla pelle dei cittadini, a fare finta di essere in piena Guerra Fredda, come se esistessero ancora i blocchi Dc e Pci. Per un giorno (ma lo rifaranno anche oggi) hanno pensato di essere Fanfani e Pertini, Moro e Nenni, Malagodi e Berlinguer, purtroppo, invece, sono solo Salvini e Letta, Conte e Renzi, ...