Matt Hardy | “Nel 2022 rivedremo il vero Jeff Hardy”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 25 gennaio 2022) Da quando è tornato insieme al fratello in WWE nel 2017 in occasione di Wrestlemania 33,è stato uno degli stakanovisti del ring. Sfortunatamente per lui è stato licenziato dopo aver negato alcune “cure di riabilitazione” che gli aveva offerto la federazione di Stamford e la notizia ha schockato tutti i fan del pro wrestling. Si è spesso parlato di una sua reunion con il fratello, magari proprio in AEW, e quest’ultimo ha voluto dare alcuni aggiornamenti sullo stato emotivo e professionale del più giovane della famiglia. Unspeciale “Quando si parla di me edi fare di nuovo coppia e come salire in bicicletta. La monti e ci pedali. E’ sempre la stessa routine. Questa è la vera cosa magnifica. Ci sono stato per ...