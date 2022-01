Maneskin, rinviato il tour del 2022 (Di martedì 25 gennaio 2022) Dovranno attendere, i fan dei Maneskin, per vedere la band italiana esibirsi dal vivo. Il Covid ha costretto a posticipare i tour di quasi tutti gli artisti del nostro paese, e non fanno eccezione gli ultimi vincitori di Sanremo, protagonisti di una scalata incredibile che li ha portati sulla cima del mondo della musica. Ad annunciare il rinvio del tour “Loud Kids on tour ’22”, previsto nei palazzetti italiani, è stata la stessa band attraverso un video postato sui social network: “Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l’intero tour a causa della situazione Covid. Non possiamo garantire tutte le date perché ogni Paese ha le sue regole”. Continua il video: “E dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale ... Leggi su italiasera (Di martedì 25 gennaio 2022) Dovranno attendere, i fan dei, per vedere la band italiana esibirsi dal vivo. Il Covid ha costretto a posticipare idi quasi tutti gli artisti del nostro paese, e non fanno eccezione gli ultimi vincitori di Sanremo, protagonisti di una scalata incredibile che li ha portati sulla cima del mondo della musica. Ad annunciare il rinvio del“Loud Kids on’22”, previsto nei palazzetti italiani, è stata la stessa band attraverso un video postato sui social network: “Ciao a tutti, siamo molto dispiaciuti di comunicarvi che dobbiamo rimandare l’interoa causa della situazione Covid. Non possiamo garantire tutte le date perché ogni Paese ha le sue regole”. Continua il video: “E dobbiamo attenerci a questo, ovviamente, perché vogliamo che i nostri concerti si tengano in totale ...

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin rinviato Maneskin rinviano i concerti, da Achille Lauro a Springsteen ecco le date rinviate e cancellate In un post sui social che annuncia il posticipo del tour, i Maneskin hanno scritto: 'Ciao a tutti, ... Teatro Dal Verme, inizialmente posticipato al 16 aprile 2021, è stato rinviato a lunedì 16 maggio ...

Maneskin, rinviato il concerto di Pesaro, confermata l’Unipol Arena Corriere della Sera Maneskin, tour 2022 rimandato per covid/ Damiano e Victoria: "Siamo dispiaciuti" E' saltato il tour 2022 dei Maneskin: il gruppo rock italiano si sarebbe dovuto esibire in Italia e in Europa nelle prossime settimane, ma il .... Siamo mortificati. Abbiamo lavorato molto per questo ...

Maneskin rinviano i concerti, da Achille Lauro a Springsteen ecco le date rinviate e cancellate Dopo la “rivoluzione” della date dei Maneskin, costretti a rinviare il loro fantastico Tour europeo per le restrizioni dovute al Covid-19, saltano all’occhio i tanti rinvii ...

