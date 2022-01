Lupi e agnelli al confine ucraino. Le mosse di Biden e Putin lette dal gen. Camporini (Di martedì 25 gennaio 2022) Richiamare gli europei a una maggiore attenzione “a quello che sta accadendo alle loro frontiere orientali”. E un messaggio rivolto al Cremlino sull’unità di intenti dell’Occidente, “una sorta di segnale alla Russia che esiste un dialogo fra le due sponde dell’Atlantico”. Sono questi gli intenti che ieri sera hanno mosso il presidente Joe Biden a una video conferenza con i principali leader europei, secondo il generale Vincenzo Camporini, già capo di Stato maggiore della Difesa, sentito da Airpress sulla questione Ucraina. All’incontro virtuale hanno preso parte Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Polonia insieme ai vertici dell’Unione europea e al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. La situazione è tesa e la guerra non è affatto esclusa, una opzione che sembra preoccupare più Washington che Bruxelles e non priva di paradossi da ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022) Richiamare gli europei a una maggiore attenzione “a quello che sta accadendo alle loro frontiere orientali”. E un messaggio rivolto al Cremlino sull’unità di intenti dell’Occidente, “una sorta di segnale alla Russia che esiste un dialogo fra le due sponde dell’Atlantico”. Sono questi gli intenti che ieri sera hanno mosso il presidente Joea una video conferenza con i principali leader europei, secondo il generale Vincenzo, già capo di Stato maggiore della Difesa, sentito da Airpress sulla questione Ucraina. All’incontro virtuale hanno preso parte Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Polonia insieme ai vertici dell’Unione europea e al segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. La situazione è tesa e la guerra non è affatto esclusa, una opzione che sembra preoccupare più Washington che Bruxelles e non priva di paradossi da ...

