LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: Razzoli secondo! Dalle 20.45 l’azzurro a caccia del successo (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.10: Uscita per l’ultimo azzurro in gara Hans Vaccari 19.08: Rimpianti per il tedesco Shmid che sarebbe entrato nella top 20 se non fosse uscito nel finale. Nessun altro inserimento fra i primi 30 19.03: Non ci sono inserimenti nelle prime 30 posizioni con le ultime discese. Mancano ancora 20 atleti al termine fra cui l’azzurro Vaccari 18.59: Nessun inserimento fra i migliori 30 nelle ultime tre discese 18.56: Che gara dello statunitense Ritchie che si inserisce all’undicesimo posto a 1?22 dal leader 18.55: Il britannico Major si inserisce al 24mo posto a 1?84 da Jakobsen e fa scalare Maurberger al 25mo posto 18.54: Quattro uscite consecutive, buone notizie per gli azzurri 18.51: Kranjec e Digruber si inseriscono alle spalle degli azzurri 18.49: Ottima prova per lo svizzero Schmidiger che si ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.10: Uscita per l’ultimo azzurro in gara Hans Vaccari 19.08: Rimpianti per il tedesco Shmid che sarebbe entrato nella top 20 se non fosse uscito nel finale. Nessun altro inserimento fra i primi 30 19.03: Non ci sono inserimenti nelle prime 30 posizioni con le ultime discese. Mancano ancora 20 atleti al termine fra cuiVaccari 18.59: Nessun inserimento fra i migliori 30 nelle ultime tre discese 18.56: Che gara dello statunitense Ritchie che si inserisce all’undicesimo posto a 1?22 dal leader 18.55: Il britannico Major si inserisce al 24mo posto a 1?84 da Jakobsen e fa scalare Maurberger al 25mo posto 18.54: Quattro uscite consecutive, buone notizie per gli azzurri 18.51: Kranjec e Digruber si inseriscono alle spalle degli azzurri 18.49: Ottima prova per lo svizzero Schmidiger che si ...

Advertising

Matt_Orlandi : DIRETTA LIVE Slalom speciale #Schladming 2022, sci alpino maschile: manche ore 17.45 / 20.45 @_SuperNews_… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Sara Hector piazza il tris! Vlhova e Worley sul podio, quarta B… - sportli26181512 : Marcialonga 2022, tra i partecipanti anche un ex calciatore della Roma: Tutto pronto per la 49^ edizione della Marc… - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Sci #Kronplatz #Gigante Vince Sara #Hector davanti a #Vlhova e #Worley! Federica #Brignone ai piedi del podio! #live - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Kronplatz 2022 in DIRETTA: Bassino e Brignone vogliono la rimonta! - #alpino #Gigante… -