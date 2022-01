LIVE Berrettini-Monfils, Australian Open 2022 in DIRETTA: Barty in semifinale, a breve in campo l’azzurro sulla Rod Laver Arena (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.44 Monfils ancora deve perdere un set in questo Australian Open: tutte vittorie 3-0 contro Coria, Bublik, Garin e Kecmanovic, rischiando concretamente di perdere un parziale solo nell’incontro di ottavi di finale contro il serbo. 10.42 Berrettini che potrebbe ripercorrere il tabellone degli Open degli Stati Uniti di due anni e mezzo fa: in quella occasione sfidò Nadal in semifinale ed avrebbe sfidato Medvedev in finale, avversari analoghi a questo primo Slam della stagione. 10.40 Monfils è un avversario che evoca ricordi particolarmente felici a Berrettini: l’allievo di Vincenzo Santopadre lo superò proprio nei quarti degli Us Open 2019 7-6 al quinto e ha ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.44ancora deve perdere un set in questo: tutte vittorie 3-0 contro Coria, Bublik, Garin e Kecmanovic, rischiando concretamente di perdere un parziale solo nell’incontro di ottavi di finale contro il serbo. 10.42che potrebbe ripercorrere il tabellone deglidegli Stati Uniti di due anni e mezzo fa: in quella occasione sfidò Nadal ined avrebbe sfidato Medvedev in finale, avversari analoghi a questo primo Slam della stagione. 10.40è un avversario che evoca ricordi particolarmente felici a: l’allievo di Vincenzo Santopadre lo superò proprio nei quarti degli Us2019 7-6 al quinto e ha ...

