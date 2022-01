Kristen Stewart parla del suo rapporto con Nicole Kidman, con la quale avrebbe dovuto recitare in Panic Room (Di martedì 25 gennaio 2022) Kristen Stewart, intervistata da Stephen Colbert, ha recentemente parlato della sua amicizia con Nicole Kidman, celebre attrice con la quale avrebbe dovuto recitare in Panic Room. Questo Lunedì Kristen Stewart ha rivelato di avere un profondo rapporto di amicizia con Nicole Kidman, durante l'ultimo episodio del The Late Show With Stephen Colbert. La rivelazione dell'attrice 31enne, che avrebbe dovuto recitare con la Kidman in Panic Room, è arrivata durante il tour promozionale del suo nuovo film, Spencer, in cui ... Leggi su movieplayer (Di martedì 25 gennaio 2022), intervistata da Stephen Colbert, ha recentementeto della sua amicizia con, celebre attrice con lain. Questo Lunedìha rivelato di avere un profondodi amicizia con, durante l'ultimo episodio del The Late Show With Stephen Colbert. La rivelazione dell'attrice 31enne, checon lain, è arrivata durante il tour promozionale del suo nuovo film, Spencer, in cui ...

Advertising

hellospunk : Kristen Stewart amami almeno la metà di quanto ti amo io per favore grazie - Simone76623275 : RT @diaridicinema: Ieri sera Kristen Stewart è stata ospite del Late Show With Stephen Colbert per promuovere #Spencer - diaridicinema : Ieri sera Kristen Stewart è stata ospite del Late Show With Stephen Colbert per promuovere #Spencer - lady_martine : RT @diaridicinema: Kristen Stewart insieme a Julianne Moore a uno screening di #Spencer ieri sera a New York! Le due attrici hanno recitato… - masticazzy : raga ma spencer con kristen stewart non doveva uscire il 20 gennaio? perché non lo trovo nella programmazione dei cinema? -