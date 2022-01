Iva Zanicchi | Ammiro Berlusconi I no vax? Mi hanno rotto

(Di martedì 25 gennaio 2022) Ivaè la grande protagonista di Sanremo 2022. E ai nostri microfoni non si è di certo risparmiata

L'emozione è tanta perche si mette in gioco ancora una volta con la partecipazione a Sanremo 2022 . In gara col brano " Voglio amarti ", la grintosa cantante romagnola gode dell'attenzione degli addetti ai ...... mia madre, Lucia Giusy Ferreri Miele Highsnob e Hu Abbi cura di te Irama Ovunque saraiVoglio amarti La Rappresentante di Lista Ciao ciao Le Vibrazioni Tantissimo Mahmood e Blanco ...Ventasso. Ci sono testimonianze di Francesco Guccini, Zucchero, Iva Zanicchi, Enrico Salimbeni e tanti altri. Sono solo alcuni degli interventi che compongono la nuova guida della Riserva di Biosfera ...Iva Zanicchi è la grande protagonista di Sanremo 2022. E ai nostri microfoni non si è di certo risparmiata Una carriera straordinaria, una voce inimitabile e una grande voglia di mettersi alla prova: ...