Il Pinocchio di Guillermo del Toro promette bene

(Di martedì 25 gennaio 2022) La storia diè stata raccontata molte volte prima, madella narrerà ancora una volta, a modo suo. Il regista del Labirinto del fauno e dell'imminente La fiera delle illusioni - Nightmare Alley prende la storia classica di Carlo Collodi e la porta sul piccolo schermo con Mark Gustafson, in un film in stop motion chedi presentare alcuni degli elementi classici che caratterizzano l'opera del maestro messicano dei mostri. Il film è una delle diverse versioni della storia diche sono state annunciate negli ultimi anni, ma ciò che lo rende speciale è che presenta un cast stellare, con attori di Stranger Things e Game of Thrones assieme a premi Oscar a dare la voce ai vari personaggi, a partire da un piccolo grillo che diventa la coscienza di un bambino di legno, ...

NetflixIT : Il vincitore del premio Oscar Guillermo del Toro reinventa la classica favola in un’avventura musical in stop-motio… - moreben73 : Netflix presenta adelanto de ‘Pinocchio’, dirigida por Guillermo del Toro - buddhistwisdom7 : GUILLERMO DEL TORO’S PINOCCHIO Teaser REACTION VIDEO LINK: - ChefPhileas : Netflix : le Pinocchio de Guillermo Del Toro a une date de sortie - - mAdd_p0pc0rN : RT @arrowinthehead: GUILLERMO DEL TORO'S PINOCCHIO Teaser (2022) Animated Fantasy -

Ambientato in Italia negli anni Trenta, indiDel Toro si racconta la storia di un burattino di legno che improvvisamente prende vita, con grande sorpresa del padre, intagliatore. ...A dicembre debutta sulla piattaforma '' didel Toro . Il servizio di streaming ha accompagnato l'attesa notizia con un teaser trailer, che mostra il Grillo Parlante con la voce ...Il burattino di legno sta per diventare un bambino in carne e ossa su Netflix: ecco il primo trailer della favola di Pinocchio firmata, questa volta, da Guillermo del Toro. L’attesa purtroppo è ancora ...Netflix ha condiviso un primo teaser della sua nuova versione animata in stop-motion di Pinocchio. Con alla regia Guillermo Del Toro e Mark Gustafson, questo film è un adattamento musicale dell'iconic ...