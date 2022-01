Gravina scrive alla Vezzali: «Servono i ristori» (Di martedì 25 gennaio 2022) Individuare le misure di ristoro per il sistema calcio: è questa la richiesta del presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in una lettera spedita a Valentina Vezzali, sottosegretaria allo Sport. L’obiettivo è riunire in un’unica sede tutti i ministri interessati. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo scopo di Gravina è quello di riuscire L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 25 gennaio 2022) Individuare le misure di ristoro per il sistema calcio: è questa la richiesta del presidente della FIGC, Gabriele, in una lettera spedita a Valentina, sottosegretaria allo Sport. L’obiettivo è riunire in un’unica sede tutti i ministri interessati. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, lo scopo diè quello di riuscire L'articolo

