GF Vip | Soleil finalmente rivela cosa c’è stato davvero con Alex sotto le coperte

(Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo che Giucas Casella ha spiegato a Kabir Bedi la relazione avuta nella Casa del Grande Fratello Vip 6 traSorge eBelli affermando che i due “facevano cosele”, la modella italo americana è sbottata affermando di essere stufa di determinate illazioni che lasciano pensare chissà. Soprattutto, ha negato decisamente che lei e il fotografo avessero fatto sesso, lasciando chiaramente intendere che sì, i preliminari invece ci sono stati. GF Vip, Alfonso Signorini cacciaBelli dallo studio: le reazioni In un acceso confronto sul triangolo che l'attore forma con Delia Duran eSorge al reality, il conduttore ha perso le staffe ...

A presentarglielo è stata la sua amicaSorge , attualmente uno dei concorrenti più chiacchierati dell'edizione in corso del 'Grande Fratello' ., Alex e Delia? Antipatici! Mi piace Lulù?" Antonella Elia ha svelato anche chi sono i concorrenti del Grande Fratelloche proprio non sopporta: Non ho seguito tutte le puntate e quindi ...Dopo la trasmissione, le due VIP cercando di capire perché Alex abbia mentito alla moglie sui suoi reali sentimenti ...Gf Vip Alex Belli: durante la puntata di ieri sera, l'attore è stato cacciato dallo studio da Alfonso Signorini, stufo del suo comportamento.