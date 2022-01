Gf Vip | Alfonso Signorini caccia Alex Belli e Soleil Sorge fa una rivelazione

(Di martedì 25 gennaio 2022) Lo strano triangolo trae Delia Duran, continua a tenere banco al Grande Fratello Vip. Nonostante, infatti, la situazione tra i tre sembri aver preso una piega ben definita, ci sono ancora dei punti poco chiari riguardo alla relazione tra l’influencer italoamericana e l’ex protagonista di Cento Vetrine. Vi raccomandiamo... Gf Vip,e Delia Duran smascherati a Pomeriggio 5: "Erano d'accordo" A chiedere un ulteriore confronto, durante la puntata del 24 gennaio, è stato proprio, che ha fatto numerose domande ai due, domandando l’opinione anche agli altri ‘vipponi‘, in particolare di Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo. Entrambe hanno ...

Dunque la strigliata diSignorini ha sortito un forte effetto: nel corso della diretta, il demiurgo del GF, continuamente interrotto dall'attore parmense, è sbottato invitandolo in modo ...Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Delia e Alex si sono confrontati ma le parole dell'attore non hanno convinto nessuno, neppureSignorini che si è scagliato contro Alex ,...Sonia Bruganelli torna a pungere l'opinionista Adriana Volpe: ecco cosa è successo questa volta, i dettagli della vicenda ...Durante la puntata del 24 gennaio del GF vip, Delia Duran ha confessato in lacrime di amare ancora Alex Belli e voler salvare la loro storia.