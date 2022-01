Egan Bernal, doppia operazione nella notte: 72 ore in terapia intensiva, fratture di femore e rotula (Di martedì 25 gennaio 2022) Egan Bernal ha subito un doppio intervento chirurgico nel cuore della notte e dovrà trascorrere le prossime 72 ore in terapia intensiva. Il ciclista colombiano è stato ricoverato presso La Sabana University Clinic in seguito al brutto incidente di ieri, quando in allenamento è andato a sbattere contro un pullman. Il bollettino emesso dalla clinica è stato molto chiaro. Durante il primo intervento sono state trattate le fratture subite al femore, alla rotula (aperta) ed è stato inserito un drenaggio per una lesione ad un polmone, con buoni risultati preliminari. Durante la seconda operazione, invece, la lussazione subita dalla quinta e sesta vertebra è stata trattata con successo, riuscendo a mantenere la capacità nervosa e funzionale ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022)ha subito un doppio intervento chirurgico nel cuore dellae dovrà trascorrere le prossime 72 ore in. Il ciclista colombiano è stato ricoverato presso La Sabana University Clinic in seguito al brutto incidente di ieri, quando in allenamento è andato a sbattere contro un pullman. Il bollettino emesso dalla clinica è stato molto chiaro. Durante il primo intervento sono state trattate lesubite al, alla(aperta) ed è stato inserito un drenaggio per una lesione ad un polmone, con buoni risultati preliminari. Durante la seconda, invece, la lussazione subita dalla quinta e sesta vertebra è stata trattata con successo, riuscendo a mantenere la capacità nervosa e funzionale ...

