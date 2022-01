Draghi deve rimanere riserva della Repubblica in caso di stallo alle prossime elezioni, dice Andrea Cangini (Di martedì 25 gennaio 2022) Senatore Andrea Cangini, il centrodestra insiste su nomi di centrodestra – Letizia Moratti, Marcello Pera, Elisabetta Casellati e Carlo Nordio – ma così non se ne esce. Non si rischia di perdere altro tempo? Il centrodestra ha la maggioranza nel Paese, il blocco più consistente tra i Grandi elettori, è ovvio che presenti delle proprie candidature. Ed è inammissibile, persino offensivo per gli elettori del centrodestra, la pregiudiziale di Enrico Letta. Ho l’impressione che anche se proponessimo Benedetto Croce Letta boccerebbe anche lui. Detto questo bisogna che tutti siano realisti, e non so quanto sia realista pensare che possa passare un candidato del solo centrodestra. Non si capisce bene Salvini cosa voglia, e nemmeno se sia diventato il capo del centrodestra. Il centrodestra fatica da anni a trovare una sua unità politica e culturale tanto è vero ... Leggi su linkiesta (Di martedì 25 gennaio 2022) Senatore, il centrodestra insiste su nomi di centrodestra – Letizia Moratti, Marcello Pera, Elisabetta Casellati e Carlo Nordio – ma così non se ne esce. Non si rischia di perdere altro tempo? Il centrodestra ha la maggioranza nel Paese, il blocco più consistente tra i Grandi elettori, è ovvio che presenti delle proprie candidature. Ed è inammissibile, persino offensivo per gli elettori del centrodestra, la pregiudiziale di Enrico Letta. Ho l’impressione che anche se proponessimo Benedetto Croce Letta boccerebbe anche lui. Detto questo bisogna che tutti siano realisti, e non so quanto sia realista pensare che possa passare un candidato del solo centrodestra. Non si capisce bene Salvini cosa voglia, e nemmeno se sia diventato il capo del centrodestra. Il centrodestra fatica da anni a trovare una sua unità politica e culturale tanto è vero ...

Advertising

ItaliaViva : La scuola deve restare aperta. Punto. Ha ragione il Presidente Draghi e siamo d'accordo con lui. Ne va della salute… - lucianonobili : “Draghi è un fuoriclasse, deve continuare a giocare con la maglia della Nazionale. Simboleggia la rivincita della p… - ninoBertolino : RT @Sharon__oliva: @repubblica Allarme ?! Deve andarsene via da questo paese Draghi, Letta , Speranza, Brunetta TUTTI. Giornali VENDUTI - GiuseppeDeidda2 : @SimoneFana Le forzature non porteranno nulla di buono. Secondo me Draghi deve continuare a fare il presidente del… - GiudiVera : RT @ringetto65: Un pacato e straordinario @crippa5stelle a #portaaporta è riuscito a zittire tutti catafalchi pennivendoli che Draghi deve… -