Bollettino Covid | perché oggi c' è un numero così alto di morti

Quasi 500 morti in 24 ore in Italia: è il dato che, purtroppo, salta all'occhio neldi oggi , trasmesso nel pomeriggio dal ministero della Salute . Sono 486, il picco della quarta ondata e il dato più alto da inizio aprile. Il numero giornaliero delle vittime è da ...In Italia si registrano 186.740 nuovi contagi su 1.397.245 tamponi. I decessi in un giorno sono 468. Record guariti: 231.500 in un giorno. Le Regioni tornano a invocare una revisione delle regole, a ...Con 1.397.245 tamponi, 800mila piu’ do oero. tanto che il tasso di positivita’ scende dal 15% al ??13,4%. In salita i decessi, 468 (ieri 352), nuovo record della quarta ondata ma con diverse decine di ...Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi Covid sono 186.740, contro i 77.696 di ieri (che pero' era lunedi', quindi pochi tamponi e pochi casi) e soprattutto i 228.179 di martedi' sco ...