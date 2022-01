Berrettini-Monfils oggi | Australian Open 2022 | orario | data | programma | tv

(Di martedì 25 gennaio 2022) Stamane è stato rilasciato l’ordine di gioco di martedì 25 gennaio: l’italiano Matteo, testa di serie numero 7, sarà atteso dal difficile match contro il transalpino Gael, numero 17 del tabellone, nel 5° match dall’1.00 sulla Rod Laver Arena, dove però la sessione serale inizierà con il 4° incontro alle ore 09.00 italiane. LIVEin DIRETTA: si comincia dopo Barty-Pegula Glivedranno quindi scattare domani, martedì 25 gennaio, i quarti di finale dei tabelloni di singolare, maschile e femminile: il momento topico della stagione sul cemento arriva col primo torneo dello Slam deldel tennis. In singolare domani sarà in campo soltanto un ...

Eurosport_IT : SIIIIIII BERRETTINI! Matteo vola ai quarti di finale battendo Carreño Busta in 3 set, ora trova Monfils!????????… - WeAreTennisITA : MATTEO È UNA ROCCIA ?????? Ingiocabile al servizio, devastante da fondo campo: Matteo Berrettini batte Carreno Busta… - Eurosport_IT : ?? Australian Open ?? Qualificati ai quarti ???? Nadal ???? Shapovalov ???? Monfils ???? Berrettini ???? Auger-Aliassime ????… - basta_ely : RT @GeorgeSpalluto: Palla break salvate nel corso del torneo (tra coloro che sono rimasti in gara): 83% Medvedev (15/18) 82% Tsitsipas (28… - infoitsport : Australian Open 2022: tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida Berrettini-Monfils -

... MatteoRepubblica intervista Vincenzo Santopadre coach diche questa mattina affrontanei quarti di finale dell'Australian Open. La stesse sfida degli Us Open 2019 ...Un segno del destino? Di sicuro l'accoppiata Sinner/fa sperare e nel caso del romano la partita contro il francese Gaelnon ha i crismi della scalata dell'Everest. Nel Roland ...Oggi, martedì 25 gennaio, giornata ricca di eventi da seguire. Si comincerà dalle prime ore del mattino con gli Australian Open di tennis, sempre più nel vivo della competizione. Matteo Berrettini in ...La partita. Sarà senz’altro una partita molto emozionante quella tra Matteo Berrettini e Gaël Monfils, ricca (sicuramente) di vincenti. Il primo incontro allo US Open 2019, sempre ai quarti di finale, ...