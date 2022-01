Basket | EuroCup | Virtus Bologna battuta nettamente dal Ratiopharm Ulm

(Di martedì 25 gennaio 2022) Esce sconfitta dalla trasferta in Germania la. I bianconeri perdono per 84-68 contro ilUlm nell’undicesima giornata di(girone B). Quarto ko per i Campioni d’Italia, a fronte di 6 vittorie nei turni precedenti. Top scorer per i felsinei sono Amedeo Tessitori e Kyle Weems con 14 punti, insieme a Marco Belinelli che ne mette 13. Tra i tedeschi, invece, ben 20 punti di Blossomgame e 14 di Christon. Primo quarto favorevole agli ospiti, che piazzano subito un allungo grazie a Jallow e Christon, toccando la doppia cifra di vantaggio a metà parziale (12-2). Belinelli scuote i suoi con la bomba del -9 (16-7), ma i liberi di Blossomgame riportano la squadra di casa sopra di undici lunghezze (18-7). Tessitori e Jaiteh trovano quattro punti consecutivi per ritornare a contatto (18-11), con il ...

Le V Nere arriveranno in Germania reduci da quattro vittorie consecutive aggiungendo quella dell'ultimo turno dicon Bourg (83 - 82) e quella in campionato del 9 gennaio con avversario Reggio ...Sconfitta pesante per le Vu Nere a ...Esce sconfitta dalla trasferta in Germania la Virtus Bologna. I bianconeri perdono per 84-68 contro il Ratiopharm Ulm nell'undicesima giornata di EuroCup (girone B). Quarto ko per i Campioni d'Italia, ...Una brutta prestazione della Virtus porta alla sconfitta in Germania contro l'Ulm. V nere con basse percentuali al tiro e in calo fisico.