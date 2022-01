Bank of America riferisce che gli Stati Uniti adotteranno una CBDC (Di martedì 25 gennaio 2022) Il presidente della Fed ha precedentemente sottolineato che non è importante essere i primi a sviluppare una valuta digitale sovrana Secondo la Bank of America, gli Stati Uniti utilizzeranno una valuta digitale sostenuta dalla banca centrale entro il 2030. La banca considera "inevitabile" l'emissione di una valuta digitale da parte della banca centrale negli Stati Uniti, anche se le autorità finanziarie e i legislatori continuano a dibattere sulla sua fattibilità. Bloomberg ha riferito ieri che la società bancaria di servizi finanziari e di investimento ritiene che il CBDC sarà diverso dalle valute digitali esistenti. Sarà principalmente sotto la Federal Reserve e non sarà gestito da altre istituzioni bancarie commerciali. Molti paesi in tutto il mondo stanno ... Leggi su coinlist.me (Di martedì 25 gennaio 2022) Il presidente della Fed ha precedentemente sottolineato che non è importante essere i primi a sviluppare una valuta digitale sovrana Secondo laof, gliutilizzeranno una valuta digitale sostenuta dalla banca centrale entro il 2030. La banca considera "inevitabile" l'emissione di una valuta digitale da parte della banca centrale negli, anche se le autorità finanziarie e i legislatori continuano a dibattere sulla sua fattibilità. Bloomberg ha riferito ieri che la società bancaria di servizi finanziari e di investimento ritiene che ilsarà diverso dalle valute digitali esistenti. Sarà principalmente sotto la Federal Reserve e non sarà gestito da altre istituzioni bancarie commerciali. Molti paesi in tutto il mondo stanno ...

Advertising

lecriptovalute : RT “ Secondo un rapporto condiviso da Bank of America, una CBDC comporterebbe la totale responsabilità da parte del… - ITCointelegraph : Secondo un rapporto condiviso da Bank of America, una CBDC comporterebbe la totale responsabilità da parte della Fe… - criptomercato : Bank of America: US #CBDC garantirà lo status del dollaro come riserva di valore ?? - tutto_crypto : 'Prevediamo che l'adozione e l'utilizzo di #stablecoin per i pagamenti aumenterà in modo significativo nei prossimi… - CATechCouncil : JOB ALERT Financial Center Manager - Tustin Village Financial Center - Tustin, CA - Mandarin Language Preferred - B… -

Ultime Notizie dalla rete : Bank America Bank of America: l'adozione delle stablecoin e CBDC è 'inevitabile' Bank of America: l'adozione delle stablecoin e CBDC è 'inevitabile' Secondo un rapporto condiviso da Bank of America, una CBDC comporterebbe la totale responsabilità da parte della Fed e non più dalle ...

Arte e matematica nel nuovo podcast di Artribune Espone in Francia, America, Cina, Spagna, Germania, Italia, con mostre personali al Palais de Tokyo ... al Musée dArt Contemporain di Lione, al MOCA di Shanghai, alla Deutsche Bank Kunsthalle di ...

Bank of America: l'adozione delle stablecoin e CBDC è 'inevitabile' Cointelegraph Italia Unicredit, in Borsa si guarda già ai conti e si raffredda l'ipotesi Russia (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Unicredit sotto la lente a Piazza Affari, mentre è scattato il conto alla rovescia per la pubblicazione dei conti del 2021 il prossimo 28 gennaio. In più, secondo i ru ...

Il Ceo di Bank of America è preoccupato dalle grandi dimissioni Il Ceo di Bank of America è preoccupato dalle grandi dimissioni. Brian Moynihan ha spiegato che molti non torneranno a lavorare, nemmeno con un aumwnto di stipendio ...

of: l'adozione delle stablecoin e CBDC è 'inevitabile' Secondo un rapporto condiviso daof, una CBDC comporterebbe la totale responsabilità da parte della Fed e non più dalle ...Espone in Francia,, Cina, Spagna, Germania, Italia, con mostre personali al Palais de Tokyo ... al Musée dArt Contemporain di Lione, al MOCA di Shanghai, alla DeutscheKunsthalle di ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Unicredit sotto la lente a Piazza Affari, mentre è scattato il conto alla rovescia per la pubblicazione dei conti del 2021 il prossimo 28 gennaio. In più, secondo i ru ...Il Ceo di Bank of America è preoccupato dalle grandi dimissioni. Brian Moynihan ha spiegato che molti non torneranno a lavorare, nemmeno con un aumwnto di stipendio ...