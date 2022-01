Australian Open 2022, Nadal: “Problemi allo stomaco, mi godrò il riposo verso la semifinale” (Di martedì 25 gennaio 2022) “A inizio quinto set non pensavo ai parziali precedenti, ero distrutto fisicamente e avevo Problemi allo stomaco. Ho tentato di trovare un modo per fare del mio meglio, ho servito bene e compiuto qualche miracolo in risposta: è stata una partita molto dispendiosa fisicamente. Non sono più molto giovane e il prolungarsi del match era un vantaggio per lui, ma mentalmente sono al 100% e questo mi ha aiutato. Se fossi stato costretto a giocare troppi scambi da fondocampo, allora per me sarebbe stampo impossibile vincere, in quanto ero molto stanco; ho bisogno di raccogliere molti punti diretti con il servizio. Lui serve molto bene e mi ha impressionato anche con la seconda di servizio, molto difficile da leggere. In ogni circostanza, Shapovalov ha tentato di servire alla grande e spesso ci è riuscito. Spero essere pronto ... Leggi su sportface (Di martedì 25 gennaio 2022) “A inizio quinto set non pensavo ai parziali precedenti, ero distrutto fisicamente e avevo. Ho tentato di trovare un modo per fare del mio meglio, ho servito bene e compiuto qualche miracolo in risposta: è stata una partita molto dispendiosa fisicamente. Non sono più molto giovane e il prolungarsi del match era un vantaggio per lui, ma mentalmente sono al 100% e questo mi ha aiutato. Se fossi stato costretto a giocare troppi scambi da fondocampo,ra per me sarebbe stampo impossibile vincere, in quanto ero molto stanco; ho bisogno di raccogliere molti punti diretti con il servizio. Lui serve molto bene e mi ha impressionato anche con la seconda di servizio, molto difficile da leggere. In ogni circostanza, Shapovalov ha tentato di servire alla grande e spesso ci è riuscito. Spero essere pronto ...

