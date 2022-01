Alex Belli dice addio al GF Vip: “Non è più il mio game” (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 6 e la feroce lite con il conduttore Alfonso Signorini, che l’ha mandato fuori dallo studio accusandolo di non fargli fare il suo lavoro, Alex Belli ha preso una decisione definiva e l’ha comunicata direttamente ai followers su Twitter. “game OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci…” ha scritto l’attore di Centovetrine immediatamente dopo che si sono spenti i riflettori nello studio di Cinecittà. E ancora: “In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA”. “Non è più il mio game!” ha concluso. Dunque non lo vedremo più in studio? O ci sarà ma si rifiuterà di intervenire? Staremo a vedere cosa succederà nella puntata di venerdì prossimo! Dello ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 25 gennaio 2022) Dopo la diretta del Grande Fratello Vip 6 e la feroce lite con il conduttore Alfonso Signorini, che l’ha mandato fuori dallo studio accusandolo di non fargli fare il suo lavoro,ha preso una decisione definiva e l’ha comunicata direttamente ai followers su Twitter. “OVER! Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci…” ha scritto l’attore di Centovetrine immediatamente dopo che si sono spenti i riflettori nello studio di Cinecittà. E ancora: “In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA”. “Non è più il mio!” ha concluso. Dunque non lo vedremo più in studio? O ci sarà ma si rifiuterà di intervenire? Staremo a vedere cosa succederà nella puntata di venerdì prossimo! Dello ...

