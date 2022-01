A Lampedusa è arrivata una barca con tre migranti morti di freddo

Leggi su agi

(Di martedì 25 gennaio 2022) AGI - Arrivate nella notte acirca 280 persone; la maggior parte proverrebbe dal Bangladesh e dall'Egitto. Nonostante l'intervento in mare delle motovedette, tre, riferiscono fonti del Comune, sono stati trovati, probabilmente per ipotermia. "Ancora una tragedia, ancora una volta piangiamo vittime innocenti, ancora tre vittime. Qui continuiamo a fare la nostra parte tra mille difficoltà, nonostante il governo italiano e l'Europa sembrano avere dimenticatoe ini. Ma non possiamo andare avanti da soli ancora per molto" dice all'AGI il sindaco di, Toto' Martello confermando che sono sti sull'isola "circa 280e che sono stati trovati a bordo tre cadaveri".