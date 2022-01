Tomaso Trussardi fa gli auguri a Michelle Hunziker per il suo compleanno (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutti attendevano sui social gli auguri di Tomaso Trussardi per il compleanno di Michelle Hunziker e sono arrivati. Con una frase semplice ma con un aggettivo speciale l’ormai ex marito di Michelle Hunziker ha sorpreso tutti. Si sono detti addio in modo ufficiale solo pochi giorni fa ma per i 45 anni della showgirl e conduttrice non poteva mancare un suo gesto. Questa volta non è un post pieno d’amore, quelli mancano da tempo, ma una storia, una foto speciale, proprio come la Hunziker. E’ la donna che ha amato per più di dieci anni, è la madre delle sue figlie, le piccole Sole e Celeste, ma è Michelle, la sua Michelle. La storia d’amore è finita ma restano la stima e l’affetto, resta tutto il loro ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 24 gennaio 2022) Tutti attendevano sui social glidiper ildie sono arrivati. Con una frase semplice ma con un aggettivo speciale l’ormai ex marito diha sorpreso tutti. Si sono detti addio in modo ufficiale solo pochi giorni fa ma per i 45 anni della showgirl e conduttrice non poteva mancare un suo gesto. Questa volta non è un post pieno d’amore, quelli mancano da tempo, ma una storia, una foto speciale, proprio come la. E’ la donna che ha amato per più di dieci anni, è la madre delle sue figlie, le piccole Sole e Celeste, ma è, la sua. La storia d’amore è finita ma restano la stima e l’affetto, resta tutto il loro ...

