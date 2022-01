Thierry Mugler : cette robe conçue pour Kim Kardashian dans laquelle elle a subi le martyre (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le monde de la mode est en deuil. Ce dimanche 23 janvier, Thierry Mugler s’est éteint à l’âge de 73 ans. Selon l’attaché de presse du couturier, la mort de ce dernier est survenue de façon inattendue, lui qui “avait encore des projets et devait annoncer de nouvelles collaborations en début de semaine”. Sur la Toile, les stars sont nombreuses à avoir rendu hommage à ce géant de la mode qui a habillé plusieurs générations de femmes, de Jerry Hall à Cardi B en passant par Beyoncé. Thierry Mugler a également contribué à certains looks de Kim Kardashian, comme celui qu’elle affichait au Met Gala, en 2019. pour l’événement, la starlette était vêtue d’une longue robe transparente en silicone ornée de cristaux suspendus comme des gouttelettes ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 gennaio 2022) Le monde de la mode est en deuil. Ce dimanche 23 janvier,s’est éteint à l’âge de 73 ans. Selon l’attaché de presse du couturier, la mort de ce dernier est survenue de façon inattendue, lui qui “avait encore des projets et devait annoncer de nouvs collaborations en début de semaine”. Sur la Toile, les stars sont nombreuses à avoir rendu hommage à ce géant de la mode qui a habillé plusieurs générations de femmes, de Jerry Hall à Cardi B en passant par Beyoncé.a également contribué à certains looks de Kim, comme celui qu’affichait au Met Gala, en 2019.l’événement, la starlette était vêtue d’une longuetransparente en silicone ornée de cristaux suspendus comme des gouttelettes ...

