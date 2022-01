Tamponi fai da te | è caos | ' Sbagliati due risultati su tre | sono difficili da eseguire'

(Di martedì 25 gennaio 2022) La loro comparsa l'hanno fatta durante le festività natalizie, quando riuscire a fare un tampone in farmacia, dal medico di famiglia o nei laboratori di analisi significava dover affrontare lunghe ...

Anche dalla Federfarma arrivano le critiche: 'Il tampone '- da - te' lo abbiamo sempre ... L'auto - test, è stato spiegato, irrompe sulla scena in un momento in cui la richiesta diera ...Trovati 1.094 positivi a fronte di 6.071tra molecolari e antigenici (rapporto al 18%) ... Soraga di Fassa, Nomi, Drena, Terragnolo, Volano, Pomarolo, Molveno, Carisolo, Romeno,della ...La loro comparsa l’hanno fatta durante le festività natalizie, quando riuscire a fare un tampone in farmacia, dal medico di famiglia o nei laboratori di analisi significava ...Il dg al Welfare della Regione Lombardia al generale Figliuolo: "Rischiamo di vanificare i grandi sforzi fatti" ...