Sinner | Berrettini e Sonego | non chiamatelo miracolo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 24 gennaio 2022) "Non eravamo abituati”. Così lo scorso giugno Matteoaveva commentato la notizia di Jannike Lorenzo Musetti agli ottavi di finale del Roland Garros. Non era ancora accaduto niente, il torneo del Queen’s, la finale a Wimbledon, due italiani in top ten, due italiani alle Atp Finals, e già qualcuno negli Stati Uniti, e più precisamente al New York Times, considerava l’Open di Francia e il tennis in generale, “very Italian”. Dopo l’èra di Federer, Djokovic e Nadal, l’unica certezza che sembra offrirci il tennis del futuro è che sarà made in Italy. Pallettari a chi? Il nuovo dream team azzurro sta facendo a pezzi ogni certezza, la bandierina tricolore sul tabellone di un torneo dello Slam non indica più underdog, lucky loser, eterni sfavoriti, lottatori, terraioli e poco altro, non indica più i terzi turni vissuti come miraggi, servizi ...