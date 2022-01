Sci Alpino, le convocate dell’Italia per il gigante di Kronplatz. Bassino e Brignone guidano un plotone di sette azzurre (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non si ferma il calendario della Coppa del Mondo al femminile che, salutata Cortina, si sposterà dal Veneto al Trentino-Alto Adige per disputare il sesto Slalom gigante della stagione a Kronplatz (o Plan des Corones). Ultimo appuntamento per la disciplina prima dell’inizio delle Olimpiadi di Pechino, mentre per quanto riguarda le specialità veloci, ci sarà un’ultima gara a Garmisch prima della rassegna a cinque cerchi. In un team azzurro in cui al momento regnano incertezza e speranza per il ritorno di Sofia Goggia dall’infortunio rimediato nel SuperG di Cortina, le convocate per il gigante di Kronplatz sono sette: Marta Bassino, Federica Brignone, Ilaria Ghisalberti, Vivien Insam, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Roberta Midali. Sci ... Leggi su oasport (Di lunedì 24 gennaio 2022) Non si ferma il calendario della Coppa del Mondo al femminile che, salutata Cortina, si sposterà dal Veneto al Trentino-Alto Adige per disputare il sesto Slalomdella stagione a(o Plan des Corones). Ultimo appuntamento per la disciplina prima dell’inizio delle Olimpiadi di Pechino, mentre per quanto riguarda le specialità veloci, ci sarà un’ultima gara a Garmisch prima della rassegna a cinque cerchi. In un team azzurro in cui al momento regnano incertezza e speranza per il ritorno di Sofia Goggia dall’infortunio rimediato nel SuperG di Cortina, leper ildisono: Marta, Federica, Ilaria Ghisalberti, Vivien Insam, Roberta Melesi, Karoline Pichler e Roberta Midali. Sci ...

